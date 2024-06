En direct

19:48 - Que vont choisir les supporters de la Nupes disparue à Calmont ? Une autre interrogation qui accompagne ces législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Calmont, le binôme Nupes avait en effet cumulé 34,62% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Lors des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a obtenu 16,12% à Calmont. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 30% sur place.

18:42 - L'évolution éclair de l'extrême droite à Calmont Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats de Jordan Bardella ont culminé à plus de 30% des voix aux européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale semble encore plus forte. Le parti a en effet déjà récupéré 10 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN termine pas loin des 30% ou plus à Calmont ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Calmont début juin ? Consulter des résultats plus récents apparaît aussi comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, à Calmont, la liste du RN, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, s'est imposée, avec 37,52% des suffrages devant Raphaël Glucksmann à 16,12% et Valérie Hayer à 9,5%.

14:32 - Calmont avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle C'est sans doute la présidentielle qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen a frappé les esprits à Calmont lors de la dernière présidentielle 2022 avec pas moins de 27,75% des voix dès le 1er round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 20,22% et 18,55% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec seulement 8,62% des suffrages pour sa part. En finale du scrutin, c'est aussi la candidate du parti frontiste qui se plaçait en tête à Calmont avec 54,24%, devant Emmanuel Macron à 45,76%.

12:32 - Alice Assier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) devant ses concurrents lors des législatives il y a deux ans à Calmont Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors des législatives sera très observé. Lors des dernières législatives à Calmont, le RN arrivait à la deuxième place, 24,6% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 34,62% pour Alice Assier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (59,32%). Alice Assier remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Calmont : quand les données démographiques façonnent les urnes Comment les électeurs de Calmont peuvent-ils influencer le résultat des élections législatives ? Avec 45,9% de population active et une densité de population de 59 hab par km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux de chômage à 11,42% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants en matière de directives sur le travail. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (79,75%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 911 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,47%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,06%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Calmont mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,63% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - C'est le moment de voter à Calmont pour les élections législatives Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin 2024, lors des législatives à Calmont ? Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,38% au premier tour. Au second tour, 48,34% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Calmont ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 80,91% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 75,95% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 333 personnes.