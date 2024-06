En direct

19:46 - Quel candidat vont retenir les supporters de l'ancienne Nupes à Camphin-en-Carembault ? La Nupes ayant éclaté, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. Lors des européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 9,99% à Camphin-en-Carembault. Mais la gauche pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin du jour, puisque l'alliance relookée peut virtuellement se situer à 24% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Pour le premier round des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 23,59% des suffrages dans la localité. Une somme à compléter enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - L'extrême droite a lourdement progressé à Camphin-en-Carembault Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des voix aux élections européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale apparaît encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà progressé de 10 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN soit à environ 30% à Camphin-en-Carembault ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Camphin-en-Carembault il y a trois semaines ? Le verdict qui a été établi à l'issue des élections il y a quelques jours est incontournable. Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît donc aussi comme indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. C'est en effet la liste d'extrême droite portée par Bardella qui a remporté les européennes 2024 à Camphin-en-Carembault, avec 35,08% des suffrages (281 voix) devant la liste portée par Valérie Hayer avec 16,1%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 9,99%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Camphin-en-Carembault lors de la présidentielle 2022 L'élection à la présidence de la République est certainement la clé pour évaluer une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Camphin-en-Carembault lors du premier tour de la présidentielle avec 34,4%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 26,53%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 15% et 5,49% des suffrages. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 42,14% contre 57,86%.

12:32 - À Camphin-en-Carembault, les résultats des dernières législatives aussi valables aujourd'hui ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un précédent clé au moment des élections qui se jouent. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Camphin-en-Carembault il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 21,05% au premier tour, contre 24,44% pour Sébastien Huyghe (Les Républicains), Camphin-en-Carembault votant pour la 5ème circonscription du Nord. Ce premier round contrasté n'empêchera pas le RN de s'imposer au second tour avec 21,05%.

11:02 - Camphin-en-Carembault : démographie, élections et stratégies politiques La structure démographique et socio-économique de Camphin-en-Carembault détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des législatives. Avec un taux de chômage de 8,77% et une densité de population de 220 hab/km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (11,78%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 730 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,35%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,77%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,76% à Camphin-en-Carembault, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - Les législatives sont lancées à Camphin-en-Carembault : scrutin en cours À Camphin-en-Carembault (59133), l'une des grandes inconnues des législatives sera sans nul doute l'abstention. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,37% au premier tour. Au second tour, 49,24% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Camphin-en-Carembault cette année ? Pour le premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 18,8% au sein de la commune, à comparer avec une abstention de 18,94% au second tour. La hausse des prix du quotidien qui alourdit les finances des familles serait de nature à renforcer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Camphin-en-Carembault.