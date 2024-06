En direct

19:48 - Quel verdict pour à gauche à l'issue de ces élections législatives 2024 ? Une autre interrogation qui entoure ces législatives 2024 est celle du vote de gauche après l'avènement du Front populaire. Au cours du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 17,55% des voix dans la commune. Une poussée à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (13,24% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,22% pour Yannick Jadot, 3,4% pour Fabien Roussel et 1,66% pour Anne Hidalgo). Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 10,44% à Cappelle-en-Pévèle. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle des écologistes et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 23% sur place.

18:42 - Une évolution notable du Rassemblement national à Cappelle-en-Pévèle Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Cappelle-en-Pévèle entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera pas loin des 30% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Cappelle-en-Pévèle dans la moyenne française concernant Bardella le 9 juin Dernier résultat à considérer : celui qui est sorti des élections il y a quelques semaines est incontournable. Consulter des résultats aussi récents nous semble donc d'autant plus pertinent au moment d'observer le scrutin de ce 30 juin. 31,33% des voix ont en effet cheminé vers le RN de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Cappelle-en-Pévèle, contre Valérie Hayer à 19,19% et Raphaël Glucksmann à 10,44%. Le mouvement d'extrême droite a glané ainsi 333 électeurs de Cappelle-en-Pévèle.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Cappelle-en-Pévèle au premier tour de la présidentielle 2022 La présidentielle est incontestablement la principale clé pour jauger une préférence politique locale. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 24,17% contre 36,47% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 13,24% et 6,22% des suffrages. Et la candidate du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 37,47% contre 62,53%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce soir Se tourner vers le dernier scrutin législatif semble logique au moment de l'élection du jour. Les élections législatives 2022 à Cappelle-en-Pévèle ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 19,18% dans la commune, partie intégrante de la 6ème circonscription du Nord, alors que les candidats LREM rassembleront 31,84% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Charlotte Parmentier-Lecocq (LREM) au sommet localement.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Cappelle-en-Pévèle Dans la commune de Cappelle-en-Pévèle, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections législatives. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la commune, 21,19% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 5,25% sont des personnes âgées. Le taux important de cadres, atteignant 26,23%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,93%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,02%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (38,92%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Cappelle-en-Pévèle, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Cappelle-en-Pévèle Comment votent généralement les habitants de cette ville ? A l'occasion des européennes de début juin, sur les 1 822 inscrits sur les listes électorales à Cappelle-en-Pévèle, 40,01% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 39,55% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,02% au premier tour. Au deuxième tour, 46,57% des votants ne se sont pas déplacés. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 798 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 21,08% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 20,34% au second tour.