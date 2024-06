En direct

19:48 - À Caraman, quel candidat vont adopter les supporters de gauche ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle union qui a émergé pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les isoloirs. La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Caraman, le binôme Nupes avait en effet réuni 28,25% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment obtenu 14,98% à Caraman début juin. Mais ce sont 25% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de Manon Aubry (5,81%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,12%) et enfin de Léon Deffontaine (2,61%).

18:42 - Le Rassemblement national a solidement séduit à Caraman en 5 ans Difficile de trouver un sens à tous ces scores. Mais des tendances apparaissent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été glanés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à près de 30% ou plus à Caraman ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 34,93% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Caraman au début du mois Revenir quelques semaines en arrière semble plus que jamais indispensable au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. 34,93% des voix ont en effet cheminé vers la liste RN de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Caraman, contre Raphaël Glucksmann à 14,98% et Valérie Hayer à 12,29%. Le mouvement eurosceptique attirait ainsi 415 votants de Caraman.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Caraman lors de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection de celui qui va présider la France. L'élection à la présidence de la République avait offert un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La candidate du RN s'imposait avec 26,03% au 1er tour contre 24,01% pour Emmanuel Macron et 19,39% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Caraman n'offrait qu'une quatrième place à Jean Lassalle, avec seulement 9,35% des voix pour sa part. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,84% contre 51,16%.

12:32 - Alice Assier (LFI-PS-PC-EELV) en tête lors des législatives 2022 à Caraman Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Caraman, cumulant 22,77% des suffrages sur place, contre 28,25% pour Alice Assier (Nupes). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Nouvelle union populaire écologique et sociale (51,31% contre 48,69% pour le RN). Alice Assier remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Caraman Dans la commune de Caraman, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections législatives. Avec 33% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,5%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. De plus, le taux de familles propriétaires (66,02%) met en relief le poids des questions de logement et d'aménagement du territoire. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (82,89%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 108 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (19,32%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (5,13%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,19% à Caraman, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux directives relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.

09:32 - Les prévisions de la participation aux élections législatives à Caraman Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette commune ? Lors des européennes du mois de juin 2024, parmi les 2 004 inscrits sur les listes électorales à Caraman, 60,93% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 58,75% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,04% au premier tour et seulement 53,94% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.