Résultat des législatives à Carlepont : l'élection 2024 en direct

Démographie et politique à Carlepont, un lien étroit

La composition démographique et la situation socio-économique de Carlepont contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la localité, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,97%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (82,39%) met en exergue l'importance des questions concernant l'habitat et l'urbanisation. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (86,3%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 517 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,72%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,08%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Carlepont mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,73% des résidents titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.