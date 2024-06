Résultat des législatives à Castelginest : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un vote de gauche estimé entre 29% et 30% à Castelginest pour ces législatives Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui a émergé en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Castelginest, le binôme Nupes avait en effet cumulé 29,97% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,14% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,69% pour Yannick Jadot, 1,98% pour Fabien Roussel et 2,26% pour Anne Hidalgo). Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 16,02% à Castelginest. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce soir, puisque l'union relookée peut virtuellement se situer à 30% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - La progression foudroyante du RN à Castelginest Difficile de mettre en perspective tous ces scores. Mais des tendances émergent… Alors qu'au niveau du pays, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 30% des suffrages aux européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale apparaît encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà progressé de 11 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Castelginest dans la moyenne nationale concernant Bardella le 9 juin dernier Le score de celui ou celle qui s'est imposé lors des dernières élections il y a quelques jours va résonner encore plus fort dans les esprits ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste présentée par Bardella qui a dominé les élections du Parlement européen il y a trois semaines à Castelginest, avec 33,11% des suffrages (1505 voix) devant celle de Raphaël Glucksmann avec 16,02%, elle-même suivie par Valérie Hayer avec 13,58%.

14:32 - Castelginest avait voté Macron lors de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Castelginest lors du premier tour de la présidentielle avec 26,02%, battant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 23,7%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 22,14% et 7,62% des voix. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 42,86% contre 57,14%.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Castelginest ? Le nombre de bulletins glanés par la formation menée par Jordan Bardella au premier tour sera l'observation majeure localement pour cette élection. Lors des élections législatives il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Castelginest, obtenant 21,13% des votes sur place, contre 29,97% pour Sylvie Espagnolle (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Le second tour restera sur cette partition, le parti laissant cette fois le binôme LREM l'emporter.

11:02 - Castelginest : élections législatives et dynamiques démographiques À Castelginest, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent impacter les élections législatives. Avec une densité de population de 1222 habitants par km² et 49,52% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 10,73% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs quant aux politiques sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 879 euros par an montre l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 4 099 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,49%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,22%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Castelginest mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 21,62% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Castelginest ? L'un des critères principaux de ce scrutin législatif 2024 sera incontestablement le taux de participation à Castelginest (31780). A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 22,58% dans la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 18,69% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 45,92% au premier tour et seulement 49,29% au deuxième tour. Les efforts pour faire "barrage" au Rassemblement national sont susceptibles de pousser les électeurs de Castelginest à ne pas rester chez eux.