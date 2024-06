Résultat des législatives à Castelnau-le-Lez : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Quels peuvent être les reports des voix de gauche à Castelnau-le-Lez ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque toujours d'un leader, avance sans garantie. Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 18,66% à Castelnau-le-Lez. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total tournant autour des 38% sur place. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Castelnau-le-Lez, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 29,06% des votes dans la localité. Un score à affiner enfin avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Un Rassemblement national gagnant à Castelnau-le-Lez à 20 jours des législatives Difficile de mettre en perspective cet ensemble hétéroclite de données. Mais quelques lignes directrices émergent… L'étiquette RN pourrait se trouver pas loin de 20% à Castelnau-le-Lez lors du premier tour de ces législatives si la dynamique décrite par les européennes 2024 se répercute localement. Le parti lepéniste est même crédité d'environ 30% des voix dans le pays, soit 15 points de plus qu'il y a deux ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est facile, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. En cinq ans seulement, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 4 points dans la municipalité.

15:31 - 21,37% pour le Rassemblement national à Castelnau-le-Lez il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus logique encore, au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Car le verdict qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est très parlant. Le 9 juin en effet, à Castelnau-le-Lez, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, l'a emporté, cumulant 21,37% des suffrages contre Raphaël Glucksmann à 18,66% et Valérie Hayer à 16,16%. Si on entre dans le détail, 2072 électeurs l'ont choisie dans la localité.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Castelnau-le-Lez lors de la présidentielle 2022 C'est sans doute le scrutin présidentiel qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. Castelnau-le-Lez avait accordé à Marine Le Pen 15,47% lors du premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé cette fois la cheffe de file du Rassemblement national avec respectivement 28,74% et 25,41% des votes. Le deuxième tour de scrutin ne sera pas plus gagnant pour la patronne du RN, Emmanuel Macron s'imposant avec 68,33% contre 31,67% pour Le Pen.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce soir ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat du Rassemblement national à ces élections législatives2024 sera très analysé. Avec 12,82% à Castelnau-le-Lez, le Rassemblement national était distancé par les 30,67% du binôme Ensemble ! Au premier tour des élections législatives 2022. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés Ensemble ! Avec 46,31% contre 53,69% pour les vainqueurs. Laurence Cristol remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Castelnau-le-Lez : démographie, élections et perspectives d'avenir Au cœur de la campagne électorale législative, Castelnau-le-Lez se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 25,1% de cadres pour 24 888 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 3 353 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 36% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 25,39% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Avec 1 526 résidents étrangers, Castelnau-le-Lez est un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,49%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 37 650 €/an, jouissant d'une certaine prospérité. En somme, Castelnau-le-Lez incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Election à Castelnau-le-Lez : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Castelnau-le-Lez, l'abstention constituera indéniablement l'une des clés de ces élections législatives 2024. Les habitants des communes de petite taille se déplacent toujours plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives ? Pour le second tour de la dernière présidentielle, 25,75% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 21,46% au premier tour. En proportion, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,39% au premier tour et seulement 50,63% au second tour. Quel député remplacera Laurence Cristol dans la 3ème circonscription de l'Hérault ?