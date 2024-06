Résultat des législatives à Cenon : premiers chiffres de l'élection 2024

18:42 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Cenon avant les législatives ?

Difficile d'établir des prévisions dans cette combinaison hétéroclite de résultats. Mais des éléments émergent… Les sondages prévoient un RN entre 30 et 35% des votes dans le pays ce dimanche 30 juin, soit quinze points de plus que son résultat des législatives 2022. Virtuellement, cette tendance devrait l'amener à 27% à Cenon, soit 15 points de plus également que son score de la dernière fois dans la commune. Mais Cenon n'est pas la France et on note que le parti n'a pour l'instant pris ici que 1 point de plus entre les européennes de 2019 et les européennes de 2024 notamment. Ce qui devrait calmer les prévisions les plus risquées.