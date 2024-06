Résultat des législatives à Cercié : l'élection 2024 en direct

Les résultats de ce 30 juin au soir vont peut-être concorder avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. 44,7% des voix se sont en effet tournées vers la liste du RN de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Cercié, devant Valérie Hayer à 13,98% et Raphaël Glucksmann à 10,17%. Le mouvement nationaliste réunissait ainsi pas moins de 211 électeurs de Cercié.

Marine Le Pen avait fini en tête avec 33,44% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Cercié. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,38% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,25%. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 8,13% des suffrages. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,26% contre 51,74%.

Quel portrait faire de Cercié, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 138 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Avec 99 entreprises, Cercié se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (87,65%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 32,08% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 44,13% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 62,86 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Cercié, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Cercié : scrutin en cours

À Cercié, l'abstention sera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 50,55% au premier tour et seulement 43,21% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Cercié cette année ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 80,61% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 79,73% au second tour, soit 649 personnes.