Résultat des législatives à Cerisy-la-Forêt : l'élection 2024 en direct

Le verdict du plus récent scrutin législatif est un indicateur précieux au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Aux législatives en 2022 à Cerisy-la-Forêt, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 22,88% des votants ayant choisi son binôme, contre 38,98% pour Philippe Gosselin (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains avec 67,09%. Philippe Gosselin s'imposait donc définitivement sur place.

Devant le bureau de vote de Cerisy-la-Forêt, les citoyens se rassemblent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 514 logements pour 1 025 habitants, la densité de la ville est de 41 habitants par km². Ses 57 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (74,32%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 27,67% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 45,77% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 891,52 €, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. À Cerisy-la-Forêt, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Les législatives commencent à Cerisy-la-Forêt : la participation en question

L'un des facteurs clés de ce scrutin législatif sera le taux de participation à Cerisy-la-Forêt. L'inflation dans le pays qui grève les finances des Français cumulée avec les inquiétudes liées à la situation géopolitique actuelle, pourraient potentiellement inciter les habitants de Cerisy-la-Forêt à s'intéresser plus fortement à l'élection. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 75,8% des électeurs habilités dans la ville s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 78,34% au deuxième tour, ce qui représentait 568 personnes. En comparaison, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 48,3% au premier tour et seulement 44,5% au second tour. Quel député succédera à Philippe Gosselin dans la 1ère circonscription de la Manche ?