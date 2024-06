Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui a émergé cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann avait glané 10,55% à Chalindrey le 9 juin. Mais ce sont 18% que peut en revanche briguer la gauche, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (4,81%), de l'écologiste Marie Toussaint (1,57%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (3,55%). Pour le premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané aussi 18,84% des voix dans la localité.

Alors que conclure de cet ensemble de données ? Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été grattés par le RN dans la localité entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il y a donc des raisons de penser que le RN dépassera les 39% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Bardella à 50,26% à Chalindrey début juin

Le résultat de ce dimanche 30 juin va plutôt sonner comme une confirmation ou non de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, a remporté les élections du Parlement européen 2024 à Chalindrey. L'extrême droite a convaincu 50,26% des suffrages, soit 481 voix, contre Raphaël Glucksmann à 10,55% et Valérie Hayer à 9,93%.