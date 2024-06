En direct

19:51 - Quel candidat vont choisir les supporters de gauche à Chalonnes-sur-Loire ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré son excellent résultat lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers la nouvelle coalition de gauche aux législatives 2024 ? La liste portée par Raphaël Glucksmann avait atteint 17,75% à Chalonnes-sur-Loire début juin. Reste que dans la commune, il faudra aussi tenir compte des 6,33% de Manon Aubry (LFI), les 9,55% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,21% de Léon Deffontaine (PCF). Soit une somme tournant autour des 34% sur place. Au cours du premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 24,32% des bulletins dans la localité. Une percée à affiner enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Un Rassemblement national vainqueur à Chalonnes-sur-Loire à 20 jours des législatives Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Si on se penche sur la progression du Rassemblement national constatée des dernières élections européennes au niveau national, soit près de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN devrait se situer à environ 20% à Chalonnes-sur-Loire. Une estimation qui concorde avec les électeurs également grappillés par le parti dans la zone ces dernières années : une hausse de 5 points qui peut toujours croître.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Chalonnes-sur-Loire début juin ? Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît également comme indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin, le résultat qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant marquant. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, l'a emporté aux européennes 2024 à Chalonnes-sur-Loire. Le bulletin a enregistré 22,15% des voix, face à Valérie Hayer à 20,42% et Raphaël Glucksmann à 17,75%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Chalonnes-sur-Loire lors de l'élection présidentielle Lors de l'élection du chef de l'Etat, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 36,91% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 18,71%. Marine Le Pen n'arrivait pour sa part à glaner que 17,7%. Et La candidate du RN échouait aussi au second tour avec 29,19% contre 70,81%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce dimanche ? Le RN n'a pas convaincu à Chalonnes-sur-Loire il y a deux ans, lors des législatives, avec 13,83% au premier tour, contre 46,35% pour Stella Dupont (Ensemble !), Chalonnes-sur-Loire faisant partie de la 2ème circonscription du Maine-et-Loire. Chalonnes-sur-Loire optera d'ailleurs encore pour Stella Dupont au second tour, finalement à la première place localement avec 61,43%.

11:02 - Chalonnes-sur-Loire : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A mi-chemin des législatives, Chalonnes-sur-Loire émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec une population de 6 519 habitants répartis dans 3 240 logements, cette ville présente une densité de 168 hab/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 445 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 781 foyers fiscaux. Dans la ville, 17,96% des résidents sont des enfants, et 10,21% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 35,22% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 47,8% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 534,99 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Chalonnes-sur-Loire démontre l'attachement des habitants aux valeurs de l'Hexagone.

09:32 - Taux de participation aux législatives à Chalonnes-sur-Loire : les tendances Au cours des dernières années, les 6 694 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Durant les précédentes élections européennes, sur les 5 400 personnes en âge de voter à Chalonnes-sur-Loire, 43,81% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 44,06% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 46,15% au premier tour. Au second tour, 49,12% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Chalonnes-sur-Loire ? En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, sur les 5 231 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 20,13% étaient restées chez elles. L'abstention était de 21,41% au deuxième tour.