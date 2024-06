Résultat des législatives à Chamarandes-Choignes : l'élection 2024 en direct

En direct

14:53 - Quel résultat pour la majorité aux législatives à Chamarandes-Choignes ? Analyser le plus récent scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment de l'élection du jour. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Chamarandes-Choignes en 2022, lors des législatives, avec 16,7% au premier tour, contre 33,18% pour Bérangère Abba (LREM), Chamarandes-Choignes faisant partie de la 1ère circonscription de la Haute-Marne. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 38,20% contre 61,80% pour les vainqueurs. Bérangère Abba remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Élections législatives à Chamarandes-Choignes : impact de la démographie et de l'économie locale Comment les électeurs de Chamarandes-Choignes peuvent-ils impacter le résultat des législatives ? Avec un taux de chômage de 5,83% et une densité de population de 55 hab/km², les questions liées au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (12,96%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 448 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,83%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (5,97%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Chamarandes-Choignes mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,28% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Comprendre le taux de participation aux élections à Chamarandes-Choignes Comment votent le plus souvent les citoyens de cette commune ? Début juin, à l'occasion des élections européennes, sur les 836 personnes en âge de voter à Chamarandes-Choignes, 58,13% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 59,61% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,24% au premier tour. Au second tour, 51,82% des citoyens ont exercé leur droit de vote. En comparaison, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour.