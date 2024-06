En direct

19:52 - Quel verdict pour le Nouveau Front populaire à la fin de ces législatives 2024 ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, est un saut dans le vide. Lors des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 11,16% à Chambly. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche aux législatives, puisque la coalition relookée peut théoriquement atteindre 28% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La manne s'avère importante. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Chambly, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 27,26% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour le Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé comme très proche de la majorité présidentielle dans les sondages ?

18:42 - Le Rassemblement national a fortement progressé à Chambly en 5 ans Que peut-on tirer de l'ensemble de ces données ? Alors qu'au niveau national, les scores de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des voix au scrutin européen de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale semble plus forte encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà progressé de 11 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN dépassera les 36% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Chambly le 9 juin dernier ? Le résultat de ces législatives fera sans doute écho au séisme survenu le 9 juin dernier. C'est en effet la liste d'extrême droite dirigée par Bardella qui a remporté les élections européennes 2024 à Chambly, avec 40,16% des voix exprimées, soit 1238 voix, devant celle de Manon Aubry avec 12,81%, et la liste de Valérie Hayer avec 11,48%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Chambly lors de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans le verdict de l'élection suprême. L'élection présidentielle s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La leader du Rassemblement national engrangeait 29,63% au 1er round contre 25,25% pour Jean-Luc Mélenchon et 22,9% pour Emmanuel Macron sur le podium. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 6,2% des voix pour sa part. La cheffe du RN l'avait aussi emporté au 2e tour avec 51,6%.

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce soir La part des électeurs en faveur de la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera un enseignement majeur au niveau local pour ces élections législatives 2024. Le Rassemblement national se hissait en pôle position à Chambly lors des législatives 2022. C'est en effet Alexandre Sabatou qui se classait en pôle position au premier tour avec 28,42% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription de l'Oise. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 50,53%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 49,47%.

11:02 - Chambly : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la ville de Chambly, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent les résultats des législatives. Avec une densité de population de 779 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 11,07%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2423,3 €/mois montre l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 2 904 votants. Le nombre de familles monoparentales (20,7%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,31%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Chambly mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,3% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Les législatives sont lancées à Chambly : scrutin en cours Au cours des élections précédentes, les 10 102 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Début juin, au moment des élections européennes, le taux de participation atteignait 45,54% au niveau de Chambly (Oise), contre une participation de 46,9% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 42,41% au premier tour et seulement 41,17% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau de la France, la participation aux législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour.