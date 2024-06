Résultat des législatives à Champfleur : l'élection 2024 en direct

En direct

16:30 - Une victoire du RN à Champfleur au début du mois Revenir quelques semaines en arrière semble plus que jamais indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail, 206 électeurs de Champfleur ont en effet choisi la liste RN il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella a enregistré 41,37% des suffrages face à Valérie Hayer à 15,26% et Raphaël Glucksmann à 12,05%.

14:32 - Champfleur avait voté Macron lors de la dernière présidentielle Champfleur avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 29,7%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, conforté par 30,38% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 15,67% et 5,45% des suffrages. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 44,52% contre 55,48%.

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce dimanche Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un enseignement précieux au moment de l'élection du jour. Les élections législatives avaient donné un bon départ pour le RN à Champfleur. C'est en effet Edwige Picouleau qui arrivait en tête au premier tour avec 28,63% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription de la Sarthe. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Julie Delpech (LREM) chez les électeurs avec 51,95%.

11:02 - Champfleur : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Champfleur comme partout ailleurs. Avec ses 1 323 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 47 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 753 foyers fiscaux. Dans le village, 17,64% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 29,8% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 47,45% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 51,65% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 164,60 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Ainsi, à Champfleur, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Les législatives démarrent à Champfleur : quel sera le taux de participation ? À Champfleur (72610), l'un des critères essentiels de ces législatives sera à n'en pas douter le niveau d'abstention. L'inflation dans le pays qui pèse sur le budget des foyers français est de nature à inciter les habitants de Champfleur à s'intéresser plus fortement à l'élection. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 79,2% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec un taux de participation de 77,82% au premier tour, c'est-à-dire 744 personnes. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 51,74% au premier tour et seulement 46,58% au deuxième tour. Quel député détrônera Julie Delpech dans la 1ère circonscription de la Sarthe ?