Résultat des législatives à Charentay : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Une percée du RN aussi à Charentay le 9 juin ? Ces résultats de la présidentielle et des législatives remontent à deux ans déjà, une éternité en politique. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, s'est arrogée les élections européennes à Charentay. L'extrême droite enregistrait 38,45% des suffrages, soit 218 voix dans la ville, devant Valérie Hayer à 15,52% et Raphaël Glucksmann à 11,64%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Charentay au premier tour de la présidentielle 2022 C'est certainement la présidentielle qui est la référence sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 29,3% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Charentay. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,96% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,34%. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 8,8% des suffrages. Avec 49,27%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,73%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Charentay Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un enseignement précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a deux ans, lors des législatives à Charentay, le RN finissait à la deuxième place, 22,68% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 28,08% pour Alexandre Portier (Les Républicains) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains avec 68,97%. Alexandre Portier s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Charentay : ce qu'il faut retenir Dans les rues de Charentay, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 265 habitants répartis dans 564 logements, ce village présente une densité de 89 habitants par km². Avec 87 entreprises, Charentay se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 35% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 21,55% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 36,46% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 54,2% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 746,02 euros, accable une commune qui désire plus de prospérité. En résumé, à Charentay, les intérêts locaux se joignent aux objectifs français.

09:32 - L'abstention aux législatives à Charentay (69220) L'une des clés de ce scrutin législatif sera à n'en pas douter la participation à Charentay (69220). Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,62% au premier tour. Au deuxième tour, 57,46% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour rappel, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, c’était plus qu’en 2017. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 16,83% des électeurs de la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 16,82% au deuxième tour.