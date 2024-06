En direct

19:47 - Les suffrages de la Nupes observés Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui s'avance en 2024. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les isoloirs. La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann avait glané 17,64% à Château-Chinon (Ville) pour ces élections continentales. Un chiffre qui devrait croître ce dimanche soir, puisque l'union renouvelée peut virtuellement se situer à 35% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Château-Chinon (Ville), le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 27,78% des votes dans la commune. Quelle part optera pour le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné au coude-à-coude avec la majorité présidentielle dans les enquêtes d'opinion ?

18:42 - Le RN a vigoureusement avancé à Château-Chinon (Ville) en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau du pays, les résultats du RN ont grimpé à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale apparaît encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà progressé de 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse dépasser les 34% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage de Bardella à Château-Chinon (Ville) le 9 juin dernier Le résultat des élections il y a quelques jours est historique. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral apparaît donc comme encore plus pertinent au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. 35,83% des votes sont en effet tombés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Château-Chinon (Ville), contre Raphaël Glucksmann à 17,64% et Manon Aubry à 14,07%. Le mouvement eurosceptique est arrivé en tête avec pas moins de 191 votants de Château-Chinon (Ville).

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Château-Chinon (Ville) au premier tour de l'élection présidentielle C'est probablement le choix du président de la République qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. L'élection présidentielle avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Marine Le Pen engrangeait 26,47% au premier tour contre 25,13% pour Emmanuel Macron et 24,6% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec 6,28% des suffrages. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,61% contre 52,39%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au clan macroniste il y a deux ans Lors des dernières législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Château-Chinon (Ville), obtenant 26,19% des voix sur place, contre 33,53% pour Patrice Perrot (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours inexistant et laissant la place à Patrice Perrot (La République en Marche) pour le leadership localement.

11:02 - Château-Chinon (Ville) : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Château-Chinon (Ville), le scrutin est en cours. Avec une population de 1 931 habitants répartis dans 1 238 logements, cette commune présente une densité de 483 hab/km². Ses 120 entreprises démontrent une économie favorable. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (52,34%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 18,64% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1752,96 €/mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 21,9%, annonçant une situation économique mitigée. À Château-Chinon (Ville), les enjeux locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Château-Chinon (Ville) : étude du taux d'abstention aux précédentes élections législatives À Château-Chinon (Ville) (58120), l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024 sera immanquablement la participation. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,26% au premier tour. Au deuxième tour, 52,04% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Château-Chinon (Ville) ? Pour rappel, à l'échelle de la France, la participation aux législatives 2022 atteignait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 074 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 72,19% étaient allés voter. Le taux de participation était de 71,32% au premier tour, ce qui représentait 766 personnes.