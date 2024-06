Résultat des législatives à Châteauvillain : l'élection 2024 en direct

11:02 - Châteauvillain : démographie, élections et stratégies politiques

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Châteauvillain comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 543 habitants répartis dans 871 logements, cette ville présente une densité de 15 habitants/km². Ses 82 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une automobile (70,26%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 37,66% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 44,07% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 297,11 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. En somme, Châteauvillain incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.