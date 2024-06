Résultat des législatives à Châtillon-sur-Cluses : l'élection 2024 en direct

Il y a eu un autre scrutin très récemment dont le verdict est aussi à analyser de près. D'autant que ce choc est le préalable à l'élection qui nous préoccupe maintenant. Le score de la liste RN, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Châtillon-sur-Cluses, avec 37,42%, soit 229 voix dans la ville. Le RN a alors devancé Valérie Hayer à 13,07% et Raphaël Glucksmann à 10,46%.

14:32 - Châtillon-sur-Cluses avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle

C'est certainement l'élection du président de la République qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Châtillon-sur-Cluses lors du premier tour de la présidentielle avec 26,43%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 24,73%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 15,59% et 9,01% des suffrages. Et la patronne du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 46,26% contre 53,74%.