Résultat des législatives 2024 à Thyez (74300) – 2e tour [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu plus de 14 points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Thyez semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, il n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la commune. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui sont en tête...

17:29 - Thyez : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Thyez montrent des tendances claires qui pourraient affecter le résultat des élections législatives. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans l'agglomération, 34% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,32% de 75 ans et plus. Le taux de familles possédant au moins une voiture (83,85%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 1 733 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 10,83% et d'une population étrangère de 7,35% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Thyez mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 27,2% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.