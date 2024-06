Résultat des législatives à Chèvremont : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Un 33,47% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Chèvremont le 9 juin dernier Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 242 votants de Chèvremont ont en effet préféré le Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste Bardella glanait 33,47% des voix devant Valérie Hayer à 17,7% et Raphaël Glucksmann à 12,31%.

14:32 - Chèvremont avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle L'élection présidentielle est sans doute la meilleure loupe pour juger une tendance politique locale. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 25,13% contre 29,42% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 14,24% et 8,48% des suffrages. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 41,86% contre 58,14%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le parti présidentiel la dernière fois Revenir sur le plus récent scrutin législatif est d'une logique implacable au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Chèvremont, comptant 16,89%des suffrages, alors que les candidats LREM obtiendront 30,55% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois le premier rang local aux concurrents estampillés Les Républicains (66,30% contre 33,70% pour le RN). C'est en revanche Ian Boucard (Les Républicains) qui prenait l'avantage cette fois.

11:02 - Élections législatives à Chèvremont : un éclairage démographique Dans les rues de Chèvremont, les élections sont en cours. Avec ses 25,13% de cadres pour 1 569 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Avec 76 entreprises, Chèvremont se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (90,5%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 35,11% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, 45,53% des familles se composent de couples avec enfants. À Chèvremont, les intérêts locaux, tels que le travail, l'écologie et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les législatives sont lancées à Chèvremont : scrutin en cours À Chèvremont (90340), le niveau de participation constituera indiscutablement un facteur fort de ce scrutin législatif 2024. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 81,76% dans la ville, contre un taux de participation de 79,85% au deuxième tour, soit 955 personnes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 50,58% au premier tour et seulement 49,29% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Chèvremont ? Le désir de changement des habitants est susceptible de ramener les habitants de Chèvremont vers les urnes.