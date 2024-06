En direct

19:41 - À Chuisnes, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à la loupe Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle coalition qui a émergé pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche aujourd'hui. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Chuisnes, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 19,28% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,33% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,42% pour Yannick Jadot, 2,16% pour Fabien Roussel et 1,62% pour Anne Hidalgo). La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 8,82% à Chuisnes début juin. Mais ce sont 15% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (2,77%), de Marie Toussaint (3,02%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,02%).

18:42 - Le RN a fortement progressé à Chuisnes en 5 ans Difficile de se faire une idée précise des prochaines élections après tous ces scores. Mais quelques grandes directions émergent… La progression du RN, qui se chiffre déjà à 13 points à Chuisnes entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à près de 38% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Bardella à 49,37% à Chuisnes il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière apparaît aussi comme avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant majeur. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, s'est imposée aux élections européennes à Chuisnes. L'extrême droite a attiré 49,37% des voix, contre Valérie Hayer à 9,32% et Raphaël Glucksmann à 8,82%.

14:32 - 36,76% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Chuisnes C'est incontestablement l'élection suprême qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection à la présidence de la République avait offert un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 à Chuisnes. Marine Le Pen l'emportait avec 36,76% au premier tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 22,34% et 13,33% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 6,67% des voix pour sa part. La patronne du RN s'imposait finalement au 2e round dans la commune avec 61,01%, devant Emmanuel Macron à 38,99%.

12:32 - Quel score pour le RN aux élections législatives à Chuisnes ? Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de l'élection du jour. Même si le procédé ne prédit pas le futur… Les élections législatives avaient abouti à un beau score pour le RN à Chuisnes. C'est en effet Régine Flaunet qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 30,85% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription d'Eure-et-Loir. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 58,13%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,87%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Chuisnes : ce qu'il faut retenir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Chuisnes comme dans toute la France. Avec ses 1 101 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 39 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (15,87%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 40,29% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 41,18% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 101,56 €, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Chuisnes contribue à préparer l'avenir de l'Hexagone.

09:32 - Les législatives démarrent à Chuisnes : quel sera le taux d'abstention ? L'étude des résultats des dernières élections est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes européennes, 45,03% des personnes en âge de voter à Chuisnes avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 45,7% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 50,87% au premier tour et seulement 50,73% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, c'était presque un record.