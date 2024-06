En direct

19:50 - À Clamecy, que vont trancher les électeurs de gauche ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle union qui s'avance en 2024. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Clamecy, le binôme Nupes avait en effet cumulé 28,46% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné au coude-à-coude avec l'alliance du centre dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ? La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment glané 18,02% à Clamecy pour les élections continentales. Reste que dans la localité, il faudra aussi assimiler les 6,13% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 4,48% de Marie Toussaint (EELV) et les 6,59% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un cumul de 34% cette fois.

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres à Clamecy avant les législatives Que déduire des résultats des derniers scrutins ? Le RN pourrait atteindre 30% à Clamecy lors du premier tour de ces législatives si la dynamique décrite par les élections du 9 juin se répercute localement. Le RN est même crédité d'environ 33% des votes dans le pays, soit quinze points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le calcul est un peu facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la localité.

15:31 - Un 31,66% dans la moyenne nationale pour le RN à Clamecy début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus indispensable encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Car le verdict qui est tombé à l'issue des élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les têtes. Si on se penche sur le détail, 346 votants de Clamecy ont en effet choisi la liste du RN il y a trois semaines, aux européennes. La liste Bardella a attiré ainsi 31,66% des suffrages contre Raphaël Glucksmann à 18,02% et Valérie Hayer à 15,74%.

14:32 - Le résultat de l'élection présidentielle, un marqueur aussi à Clamecy C'est incontestablement le scrutin présidentiel qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 26,12% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Clamecy. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,86% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 21,65%. Clamecy n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 5,3% des voix pour sa part. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 44,49% contre 55,51%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Clamecy Le résultat des législatives à l'échelle locale sera regardé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Lors des dernières législatives à Clamecy, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 23,52% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 28,46% pour Marie Anne Guillemain (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant cette fois le premier rang au binôme Ensemble ! (39,37%). C'est ainsi Patrice Perrot (Ensemble !) qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

11:02 - Clamecy : démographie et socio-économie impactent les législatives Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Clamecy, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 3 593 habitants, cette localité est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 284 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 911 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (44,21%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 269 personnes (7,48%) favorise une richesse culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 779 euros par an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 22,81%, révélant une situation économique tendue. À Clamecy, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'intégration, se joignent aux objectifs français.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Clamecy : la participation en question À Clamecy, l'un des critères déterminants de ce scrutin législatif sera le taux d'abstention. Pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 35,4% au niveau de la commune. Le taux d'abstention était de 32,81% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 55,19% au premier tour et seulement 53,12% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Clamecy ? Les appels à contrer le RN pourraient en effet modifier la stratégie de vote des citoyens de Clamecy.