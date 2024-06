En direct

19:48 - Un résultat aux législatives entre 31% et 32% à Coarraze pour la nouvelle union de la gauche ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant déjà morte, qu'adviendra-t-il de électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? Répondre à cette question est courageux. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives en 2022, à Coarraze, le binôme Nupes avait en effet obtenu 32,01% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 18,24% à Coarraze. Reste que dans la commune, il faudra aussi prendre en compte les 4,73% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,66% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,16% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit une somme de 31% cette fois.

18:42 - Quelle performance pour le RN à Coarraze lors des législatives ? Alors que tirer de cette combinaison de scores ? Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national lors des dernières européennes à l'échelle nationale, soit huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du RN pourrait s'élever à près de 20% à Coarraze. Un verdict qui paraît logique compte tenu des électeurs également arrachés par le parti dans la commune en 5 ans : un bond de 7 points qui peut encore monter.

15:31 - Coarraze dans la moyenne nationale concernant Bardella aux européennes Les résultats de ces législatives vont peut-être s'accorder avec le verdict établi le 9 juin dernier. 28,06% des voix se sont en effet portées vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Coarraze, contre Raphaël Glucksmann à 18,24% et Valérie Hayer à 16,86%. Le mouvement nationaliste a convaincu ainsi 243 habitants de Coarraze passés par les isoloirs.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Coarraze au premier tour de l'élection présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Coarraze lors du premier tour de la présidentielle avec 26,05%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 21,22%. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec seulement 20,44% et 9,13% des voix. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 41,73% contre 58,27%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Coarraze ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella à ces élections législatives2024 sera très scruté. Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Coarraze, grattant 16,07% des votes sur place, contre 32,01% pour Cécile Faure (Nupes). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés LFI-PS-PC-EELV avec 46,89% contre 53,11% pour les vainqueurs. Cécile Faure conservait donc son avance sur place.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Coarraze Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Coarraze comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 2 163 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 208 entreprises démontrent une économie prospère. Dans la localité, 33% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 9,59% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 21,95% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 418 €/an, la commune ambitionne plus de prospérité. En conclusion, Coarraze incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Coarraze : quel était le taux d'abstention aux précédentes législatives ? Ce 30 juin 2024, lors du premier tour des élections législatives à Coarraze (64800), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour. Au second tour, 49,24% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Coarraze ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 19,22% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 22,56% au deuxième tour. La perte de pouvoir d'achat combinée avec les inquiétudes provoquées par la guerre au Moyen-Orient, seraient de nature à inciter les citoyens de Coarraze à s'intéresser plus fortement au scrutin.