Résultat des législatives à Cogny : l'élection 2024 en direct

Revenir quelques semaines en arrière semble aussi avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur historique. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, terminait en tête des élections du Parlement européen 2024 à Cogny. Ladite liste a enregistré 34,16% des voix, face à Raphaël Glucksmann à 13,52% et Valérie Hayer à 12,46%.

14:32 - Cogny avait voté Macron lors de l'élection présidentielle

La préférence des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Cogny avec 21,25% contre 29,6% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 15,78% et 10,43% des voix. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 39,89% contre 60,11%.