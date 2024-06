Résultat des législatives à Colombey-les-Belles : l'élection 2024 en direct

11:02 - Les enjeux locaux de Colombey-les-Belles : tour d'horizon démographique

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Colombey-les-Belles comme partout en France. Avec ses 1 434 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Ses 97 entreprises attestent une économie florissante. Dans le village, 20,17% des résidents sont des enfants, et 7,21% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 32,82% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 45,39% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 950,55 euros, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. Colombey-les-Belles incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en transition.