En direct

19:48 - La gauche aussi dans le groupe de tête à Colpo pour ces élections législatives ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, a des chances d'en attirer une portion. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Colpo, le binôme Nupes avait en effet enregistré 24,33% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,91% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,63% pour Yannick Jadot, 1,83% pour Fabien Roussel et 1,46% pour Anne Hidalgo). Lors des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 11,57% à Colpo. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 26% pour la gauche pour ce premier tour dans la cité, la part de voix du leader Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (5,73%), de l'EELV Marie Toussaint (7,27%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (3,07%).

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 11 points à Colpo Difficile de trouver une logique politique dans cette avalanche de chiffres. Mais des indices émergent… Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national ont culminé à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'en 2019, la progression locale semble plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà progressé de 11 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN soit à près de 31% à Colpo ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 35,41% pour le Rassemblement national à Colpo il y a trois semaines Le résultat de celui ou celle qui a gagné les dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les esprits au moment de ces législatives 2024. 35,41% des votes se sont en effet tournés vers la liste du RN de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Colpo, face à Valérie Hayer à 15,05% et Raphaël Glucksmann à 11,57%. Le mouvement d'extrême droite cumulait ainsi 346 votants de Colpo.

14:32 - Colpo avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle L'élection présidentielle est probablement la principale clé pour tenter de dégager une tendance politique locale. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 27,41% contre 30,48% pour Emmanuel Macron. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec respectivement 17,91% et 5,63% des voix. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 45,8% contre 54,2%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce soir Se retourner sur le scrutin législatif le plus récent est d'une logique implacable au moment du rendez-vous électoral du jour. Les législatives 2022 à Colpo ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui récoltera 23,58% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription du Morbihan, alors que les candidats LREM rassembleront 28,30% des voix. Le RN restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Dynamique électorale à Colpo : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Colpo comme partout ailleurs. Dotée de 1 016 logements pour 2 237 habitants, la densité de la ville est de 84 habitants par km². Avec 103 entreprises, Colpo est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (85,63%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 33,86% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2118,34 €/mois, la ville défend une économie stable malgré les obstacles. Ainsi, à Colpo, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Colpo : quel était le taux de participation aux précédentes législatives ? Au cours des dernières années, les 2 283 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Au moment des européennes de début juin, 56,08% des inscrits sur les listes électorales de Colpo s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 57,66% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,64% au premier tour et seulement 51,9% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Colpo pour les élections législatives 2024 ? Au second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 79,58% des électeurs de la localité. Le taux de participation était de 80,59% au premier tour, ce qui représentait 1 412 personnes.