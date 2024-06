En direct

19:50 - Quels pourraient être les reports du score Nupes à Condé-sur-Vire ? Une autre source de doute qui enveloppe ces législatives 2024 sera celle du vote de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire. Pour le premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 13,9% des voix dans la commune. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a obtenu 13,19% à Condé-sur-Vire. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 21% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du leader Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (4,95%), de l'EELV Marie Toussaint (2,7%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,38%).

18:42 - L'évolution foudroyante du Rassemblement national à Condé-sur-Vire en 5 ans Difficile de prédire ce qui va se passer après tous ces chiffres. Mais des indices se dégagent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse avancée. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à près de 20% voire plus à Condé-sur-Vire ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Condé-sur-Vire dans la moyenne française concernant Bardella il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral semble également pertinent au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, s'est arrogée les européennes 2024 à Condé-sur-Vire. Le mouvement séduisait 34,49% des voix, face à Valérie Hayer à 21,94% et Raphaël Glucksmann à 13,19%.

14:32 - Condé-sur-Vire avait voté Macron lors de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans le verdict de l'élection à la présidence de la République. Condé-sur-Vire avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 26,28%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, porté par 36,66% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 13,46% et 4,66% des voix. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour, avec 39,17% contre 60,83%.

12:32 - Que peuvent signifier les tendances des législatives 2022 pour Condé-sur-Vire ? Analyser le plus récent scrutin législatif semble parfaitement sensé au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Même si cela ne peut anticiper de manière fiable le résultat… Le RN ne convainquait pas à Condé-sur-Vire il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 13,79% au premier tour, contre 35,47% pour Philippe Gosselin (Les Républicains), Condé-sur-Vire faisant partie de la 1ère circonscription de la Manche. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Les Républicains (71,78% contre 28,22% pour le RN). Philippe Gosselin remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Condé-sur-Vire : quand les données démographiques façonnent les urnes Comment les électeurs de Condé-sur-Vire peuvent-ils impacter le résultat des législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 4,76% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs quant aux directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 164 habitants/km² et 44,76% de population active, ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (15,64%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 1 795 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,83%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,64%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Condé-sur-Vire mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 33,67% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.

09:32 - C'est l'heure de voter à Condé-sur-Vire : l'abstention au cœur des préoccupations À Condé-sur-Vire, quelle abstention aux précédentes législatives ? À Condé-sur-Vire, l'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif 2024 sera incontestablement le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,87% au premier tour et seulement 51,04% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Condé-sur-Vire ? Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour. Il y a deux ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, 18,07% des personnes en âge de voter dans la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 19,28% au premier tour.