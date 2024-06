Résultat des législatives à Corbigny : l'élection 2024 en direct

Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un indice clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Corbigny, obtenant 23,06% des suffrages sur place, contre 26,94% pour Patrice Perrot (LREM). Corbigny se tournera d'ailleurs encore vers Patrice Perrot au second tour, finalement à la première place localement avec 42,50%.

11:02 - Analyse socio-économique de Corbigny : perspectives électorales

La structure démographique et socio-économique de Corbigny détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,29% et une densité de population de 76 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (53,9%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 542 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,23%) met en évidence des impératifs de soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (10,8%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Corbigny mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,63% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.