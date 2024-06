Résultat des législatives à Cormeilles-en-Parisis : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le Nouveau Front populaire, nouvelle voie pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance en 2024. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Au cours du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Cormeilles-en-Parisis, le binôme Nupes avait en effet obtenu 28,11% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé comme très proche de l'alliance du centre dans les sondages ? Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 12,58% à Cormeilles-en-Parisis. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la LFI Manon Aubry (17,47%), ainsi que de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (6,03%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,49%) le 9 juin. Soit un cumul de 37% sur place.

18:42 - L'évolution foudroyante de l'extrême droite à Cormeilles-en-Parisis Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN dans la localité entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il est donc possible que le RN finisse à environ 20% à Cormeilles-en-Parisis ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du Rassemblement national à Cormeilles-en-Parisis le 9 juin dernier Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment dont les résultats sont aussi à étudier avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un événement historique. Si on se penche sur le détail, 2294 votants de Cormeilles-en-Parisis ont en effet été séduits par la liste du RN il y a quelques jours, aux européennes. La liste, avec Jordan Bardella tête de liste, cumulait ainsi 24,97% des votes contre Manon Aubry à 17,47% et Valérie Hayer à 15,54%.

14:32 - Quel candidat a gagné l'élection présidentielle en 2022 à Cormeilles-en-Parisis ? Marine Le Pen n'aurait pas été qualifiée au second tour en tenant compte des seuls résultats à Cormeilles-en-Parisis au 1er tour de la présidentielle 2022 ne glanant que 16,26% contre 31,94% pour Emmanuel Macron et 24,68% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second tour ne sera pas plus gagnant pour la patronne du RN, Emmanuel Macron l'emportant avec 69,3% contre 30,7% pour Le Pen.

12:32 - Quel score à Cormeilles-en-Parisis pour Ensemble ce dimanche soir ? Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Le RN ne convainquait pas à Cormeilles-en-Parisis il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 14,91% au premier tour, contre 29,74% pour Cécile Rilhac (Ensemble !), Cormeilles-en-Parisis votant pour la 3ème circonscription du Val-d'Oise. La situation restera la même au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents et laissant la place à Cécile Rilhac (LREM) pour le leadership localement.

11:02 - Cormeilles-en-Parisis : législatives et dynamiques démographiques En pleine campagne électorale législative, Cormeilles-en-Parisis se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 29,26% de cadres pour 26 741 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Avec 1 908 entreprises, Cormeilles-en-Parisis se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (21,37%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Cormeilles-en-Parisis forme une communauté diversifiée, avec ses 2 907 résidents étrangers, soit 11,15% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,06%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 3120,94 €/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Cormeilles-en-Parisis, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

09:32 - La participation aux élections législatives à Cormeilles-en-Parisis (95240) Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux passés. Lors des élections européennes de début juin, le pourcentage de participation atteignait 53,88% au niveau de Cormeilles-en-Parisis. La participation était de 50,54% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,86% au premier tour et seulement 47,52% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Cormeilles-en-Parisis ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle atteignait 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.