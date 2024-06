En direct

19:47 - Les 34,49% de la coalition de gauche en question Une autre incertitude qui accompagne ces élections législatives est celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Front populaire. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Corzé, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 34,49% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné dans un combat serré avec l'alliance macroniste par les instituts de sondage ? La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 15,68% à Corzé pour le tour unique des européennes. Reste que dans la commune, il faudra aussi prendre en compte les 7,2% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 7,71% de Marie Toussaint (EELV) et les 5,91% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un total tournant encore autour des 34%.

18:42 - 8 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Corzé Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau national, les scores de Jordan Bardella ont atteint plus de 31% des voix aux élections européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale apparaît décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 8 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN finisse à environ 30% voire plus à Corzé ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat de Bardella dans la moyenne à Corzé le 9 juin dernier Le résultat de ce dimanche 30 juin va peut-être se rapprocher bien plus du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, l'a emporté aux européennes 2024 à Corzé. Ladite liste attirait 28,02% des votes, soit 218 voix, face à Raphaël Glucksmann à 15,68% et Valérie Hayer à 14,52%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Corzé au premier tour de la présidentielle 2022 C'est sans doute l'élection du président de la République qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Corzé avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 21,66%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 32,76% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 19,58% et 5,69% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 37,16% contre 62,84%.

12:32 - À Corzé, les résultats des dernières législatives aussi révélateurs aujourd'hui ? Regarder le scrutin législatif le plus récent semble logique au moment du rendez-vous politique du jour. Lors des législatives il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Corzé, grattant 17,1% des votes sur place, contre 34,49% pour Véronique Roudévitch (Nupes). Corzé choisira d'ailleurs Véronique Roudévitch au second tour, finalement en tête localement avec 50,75%.

11:02 - Analyse socio-économique de Corzé : perspectives électorales Quel portrait faire de Corzé, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 805 logements pour 1 954 habitants, la densité de la ville est de 57 hab par km². Ses 118 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (88,2%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,68% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 50,43% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 297,24 €, accable une ville qui désire un avenir prospère. En conclusion, à Corzé, les enjeux locaux se joignent aux objectifs français.

09:32 - Corzé : retour sur la participation aux dernières législatives Au cours des scrutins électoraux antérieurs, les 1 987 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Durant les dernières élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 44,06% des inscrits sur les listes électorales de Corzé (Maine-et-Loire). L'abstention était de 46,92% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,29% au premier tour. Au second tour, 48,51% des électeurs ne se sont pas déplacés. Au premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 18,76% des électeurs de la ville. L'abstention était de 21,17% au deuxième tour.