Résultat des législatives à Coudun : l'élection 2024 en direct

14:24 - Coudun : quand les données démographiques façonnent les urnes

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Coudun révèlent des tendances nettes susceptibles de peser sur les résultats des législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 9,58% et une densité de population de 97 hab/km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (11,82%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 416 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (8,17%) met en lumière des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,12%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Coudun mettent en avant une diversité de qualifications, avec 25,65% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.