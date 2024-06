En direct

19:46 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Cousances-les-Forges scruté Alors que la Nupes avait marqué les législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Front populaire qui s'avance pour ces élections. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche aujourd'hui. La liste Glucksmann avait terminé à 7,01% à Cousances-les-Forges pour ces élections continentales. Un score qui devrait s'améliorer ce soir, puisque l'union renouvelée s'élève virtuellement à 10% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Pour le premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 9,74% des votes dans la commune.

18:42 - 13 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Cousances-les-Forges Que conclure des résultats des derniers scrutins ? L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 13 points à Cousances-les-Forges entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut imaginer que le RN sera à près de 58% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Cousances-les-Forges sous le charme de Jordan Bardella début juin Le résultat de ces législatives sera peut être plus proche encore de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, a dominé les européennes à Cousances-les-Forges. L'extrême droite attirait 62,66% des suffrages, soit 438 voix dans la ville, contre Valérie Hayer à 9,73% et Raphaël Glucksmann à 7,01%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Cousances-les-Forges lors de la dernière présidentielle Performance notable : le Rassemblement national avait affiché au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives 2022 à Cousances-les-Forges que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. Elle avait rassemblé 46,81% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 19,96% et 11,29%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 66,53% contre 33,47%).

12:32 - Quel score pour le Rassemblement national aux législatives 2024 à Cousances-les-Forges ? Le nombre de votes en faveur du RN sera scruté à la loupe localement pour ces élections des députés. Le Rassemblement national arrivait en première position à Cousances-les-Forges en 2022 lors des législatives. On retrouvait en effet Brigitte Gaudineau au sommet au premier tour, avec 50,60% dans la ville, partie intégrante de la 1ère circonscription de la Meuse. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 62,46%, devant le binôme Divers droite à 37,54%.

11:02 - Cousances-les-Forges : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire de Cousances-les-Forges, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 667 habitants répartis dans 826 logements, cette localité présente une densité de 94 hab par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 78 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 941 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (79,18%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,23% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 38,58% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1724,37 €, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. Pour finir, Cousances-les-Forges incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Elections législatives à Cousances-les-Forges : le niveau d'abstention Le niveau d'abstention sera à n'en pas douter un critère important de ce scrutin législatif à Cousances-les-Forges (55170). Les études indiquent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives ? Au premier tour de l'élection présidentielle, 21,14% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 18,34% au second tour. Pour comparer, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,82% au premier tour. Au second tour, 52,79% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Cousances-les-Forges ? Quel député détrônera Brigitte Gaudineau dans la 1ère circonscription de la Meuse ?