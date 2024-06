Résultat des législatives à Curgies : l'élection 2024 en direct

11:02 - Curgies : démographie et socio-économie impactent les législatives

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Curgies montrent des tendances nettes qui pourraient influer sur les résultats des élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,66% peut agir sur les attentes des habitants quant aux mesures sur le travail. Avec 46,39% de population active et une densité de population de 190 hab/km², ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (87,65%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 506 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (15,57%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,37%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Curgies mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,29% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.