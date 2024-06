Résultat des législatives à Jenlain : l'élection 2024 en direct

En direct

15:37 - 31,46% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Jenlain Le choix du président de la République est probablement la principale clé pour évaluer une tendance politique locale. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 29,29% contre 31,46% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 13,42% et 6,35% des suffrages. Et la patronne du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 46,21% contre 53,79%.

12:32 - Ensemble en tête au premier tour des dernières législatives à Jenlain Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un précédent clé au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Lors des dernières législatives à Jenlain, le RN finissait à la deuxième place, 21,59% des votants étant convaincus par son binôme, contre 31,03% pour Anne Laure Cattelot (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! Avec 60,61%. Anne Laure Cattelot remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Jenlain : démographie et socio-économie impactent les législatives Devant le bureau de vote de Jenlain, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 27,86% de cadres pour 1 159 habitants, ce village possède une certaine vigueur économique. Ses 71 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 347 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 34% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 5,22% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 32,02% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 38,9% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 828,81 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Jenlain, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'éducation et l'immigration, rejoignent celles de la France dans son ensemble.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Jenlain À Jenlain, la participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues des législatives 2024. Il y a deux ans, au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 909 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 81,3% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 78,44% au premier tour, c'est-à-dire 713 personnes. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 53,69% au premier tour et seulement 52,97% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Jenlain ? L'inflation dans le pays serait par exemple susceptible de ramener les citoyens de Jenlain vers les urnes.