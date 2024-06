Résultat des législatives à Damiatte : l'élection 2024 en direct

Ce qui est sorti des dernières élections le 9 juin reste sans doute plus ancré encore dans les têtes. Le score de la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Damiatte, à 32,75%, soit 149 voix dans la ville. Le RN a alors doublé Raphaël Glucksmann à 14,29% et Jean Lassalle à 9,45%.

Elément saillant : le Rassemblement national avait récolté au premier tour une meilleure marque aux législatives il y a deux ans à Damiatte que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. Elle avait engrangé 19,03% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 27,61%, suivi donc de Marine Le Pen avec 19,03% et Emmanuel Macron avec 18,88%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 48,47% contre 51,53%).

Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un indicateur précieux au moment de l'élection du jour. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Damiatte, obtenant 19,21% des voix sur place, contre 32,67% pour Julien Lassalle (Nupes). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés LFI-PS-PC-EELV (58,27% contre 41,73% pour le RN). Julien Lassalle conservait donc son avance sur place.

11:02 - Damiatte : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Dans la ville de Damiatte, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections législatives ? Avec 47,49% de population active et une densité de population de 32 hab/km², ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Le pourcentage de chômeurs à 8,58% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs quant aux directives sur l'emploi. Avec ses 7,23% d'agriculteurs pour 1 054 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (15,31%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,86%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Damiatte mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,38% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.