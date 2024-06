En direct

Alors que la Nupes avait accumulé les points lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle union qui se présente pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. A l'occasion du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 24,36% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (15,39% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,89% pour Yannick Jadot, 3,76% pour Fabien Roussel et 1,94% pour Anne Hidalgo). Aux élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 14,12% à Decize. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total de 23% sur place.

Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui se monte déjà à 13 points à Decize entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet être monté plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 29% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment encore dont les résultats sont aussi à analyser de près. D'autant que l'événement, majeur, est à l'origine de l'élection qui nous occupe désormais. Il y a quelques semaines en effet, à Decize, la liste RN, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, a pris la première place, récoltant 40,33% des voix face à Valérie Hayer à 16,84% et Raphaël Glucksmann à 14,12%. Ce qui correspond à 680 bulletins dans la localité.

Decize avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 30,14%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, conforté par 30,42% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 15,39% et 5,18% des suffrages. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 46,38% contre 53,62%.

Le verdict du scrutin législatif le plus récent peut sembler un précédent précieux au moment des élections qui se jouent. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Decize, obtenant 21,41% des votes sur place, contre 40,05% pour Patrice Perrot (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 28,73% contre 45,01% pour les vainqueurs. Patrice Perrot conservait donc son avance sur place.

Dans la ville de Decize, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 14,37% et une densité de population de 116 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1993,99 € par mois, sont souvent caractéristiques d'une pression financière sur les foyers. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,49%) et le nombre de résidences HLM (15,97% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Decize mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 38,55% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

À Decize (58300), la participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues des législatives. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,65% au premier tour et seulement 49,53% au second tour. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, 72,1% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient pris part au scrutin. La participation était de 71,8% au premier tour, c'est-à-dire 2 594 personnes. Les études montrent que l'abstention est fréquemment supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives ?