Résultat des législatives à Denicé : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - La liste Bardella à 35,32% à Denicé début juin Se pencher sur la dernière expérience électorale peut aussi sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 261 électeurs de Denicé ont en effet été séduits par le parti lepéniste il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste Bardella cumulait ainsi 35,32% des votes devant Valérie Hayer à 17,86% et François-Xavier Bellamy à 11,64%.

14:32 - À Denicé, le résultat de la présidentielle encore bien ancré Le bord politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Denicé avec 23,1% contre 35,63% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 12,63% et 9,24% des voix. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 36,98% contre 63,02%.

12:32 - La majorité en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Denicé Le résultat obtenu par la formation incarnée par Jordan Bardella au premier tour sera un enseignement majeur au niveau local pour ces élections des députés 2024. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Denicé en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 16,27% au premier tour, contre 26,54% pour Ambroise Méjean (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Denicé votant pour la 9ème circonscription du Rhône. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents estampillés Les Républicains avec 45,11% contre 54,89% pour les vainqueurs. C'est en revanche Alexandre Portier (Les Républicains) qui arrivait premier au finish cette fois.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Denicé : ce qu'il faut retenir Dans la commune de Denicé, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 5,73% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 153 hab/km² et 48,85% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (12,5%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 641 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (15,0%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,81%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Denicé mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,3% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Denicé : la mobilisation des citoyens aux législatives L'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera à n'en pas douter l'abstention à Denicé (69640). Les populations des communes de petite taille votent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives ? Au premier tour de la dernière présidentielle, 13,73% des personnes aptes à voter dans la commune avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 15,16% au deuxième tour. En comparaison, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 44,6% au premier tour et seulement 47,88% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Denicé ? Quel député succédera à Alexandre Portier dans la 9ème circonscription du Rhône ?