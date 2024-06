En direct

19:41 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de la Nupes à Deyme ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute, va-t-elle voir son score aller directement vers la nouvelle coalition de gauche ce dimanche ? Lors des élections européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 25,52% à Deyme. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 5,71% de Manon Aubry (LFI), les 8,87% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,54% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un total tournant autour des 40% sur place. La réserve de voix apparaît comme conséquente à Deyme. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Deyme, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 35,11% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien récupérera le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné dans un combat serré avec la majorité dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ?

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 7 points à Deyme Difficile de prédire ce qui va se passer après cette avalanche de résultats. Mais quelques grandes directions émergent… La progression du RN semble déjà solide à Deyme entre le score de Jordan Bardella en 2019 (13,77%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (20,92%), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote donnant plutôt au RN une progression de près de quinze points par rapport aux élections de 2022 dans l'ensemble du pays, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à environ 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - L'exception Deyme lors des élections européennes 2024 Regarder quelques jours en arrière apparaît comme d'autant plus évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant marquant. Même si certaines communes font exception... Jordan Bardella n'a fini que deuxième en effet lors des élections européennes il y a quelques jours à Deyme. C'est la liste de Raphaël Glucksmann qui a remporté l'élection avec 25,52%, contre 20,92% pour le RN.

14:32 - Quel était le résultat de la dernière présidentielle à Deyme ? Avec 15,38%, c'est un score insuffisant qu'avait obtenu Marine Le Pen à Deyme au premier tour de la présidentielle en 2022. La cheffe du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 33,53% et 19,54% des votes. Le deuxième tour laissera en retrait Marine Le Pen, Emmanuel Macron l'emportant avec 71,84% contre 28,16% pour Le Pen.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Deyme Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera scruté à la loupe pour ces élections de l'Assemblée 2024, au niveau local, comme au niveau national. Au premier tour des élections législatives 2022, Deyme, couverte par la 10ème circonscription de la Haute-Garonne, verra le binôme estampillé LFI-PS-PC-EELV s'imposer avec 35,11%, alors que le RN sera derrière à 14,46%. A l'issue du second round, c'est en revanche Dominique Faure (LREM) qui glanera le plus de votes, avec 50,64% sur l'unique circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Deyme Dans la ville de Deyme, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent les résultats des élections législatives. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la localité, 19,77% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 4,15% ont 75 ans et plus. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (91,06%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 591 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,58%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,58%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (53,04%), témoigne d'une population instruite à Deyme, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et d'entrepreneuriat.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections législatives à Deyme ? L'observation des résultats des consultations démocratiques précédentes est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Début juin, au moment des européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 34,35% des électeurs de Deyme. L'abstention était de 37,67% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 40,72% au premier tour. Au deuxième tour, 40,68% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Deyme ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 13,35% au niveau de la ville. L'abstention était de 10,83% au premier tour.