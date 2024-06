Résultat des législatives à Dinsheim-sur-Bruche : l'élection 2024 en direct

14:25 - Comprendre l'électorat de Dinsheim-sur-Bruche : un regard sur la démographie locale

Dans les rues de Dinsheim-sur-Bruche, le scrutin est en cours. Dotée de 673 logements pour 1 501 habitants, la densité de la ville est de 284 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 103 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 794 foyers fiscaux. Dans la commune, 18,88% des résidents sont des enfants, et 6,6% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 39,83% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 50,33% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 795,42 €, accable une ville qui désire un avenir prospère. À Dinsheim-sur-Bruche, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, se joignent aux objectifs français.