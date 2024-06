Résultat des législatives à Domfront-en-Champagne : l'élection 2024 en direct

En direct

16:30 - Un tremblement de terre aussi à Domfront-en-Champagne il y a trois semaines ? Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme encore plus évident au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur majeur. Le score de la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Domfront-en-Champagne, à 37,65%, soit 189 voix. Le RN devançait alors Valérie Hayer à 15,94% et Raphaël Glucksmann à 14,94%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Domfront-en-Champagne lors de la présidentielle 2022 La présidentielle est incontestablement la principale clé pour estimer une tendance politique locale. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Domfront-en-Champagne à l'issue de la dernière présidentielle 2022 avec un score de 27,99% des voix dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 27,08% et 14,52% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec seulement 6,35% des voix. Avec 45,53%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 54,47%.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le Rassemblement national la dernière fois La part des électeurs du Rassemblement national sera une des clés pour ces législative à l'échelle locale. Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, il y a deux ans, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Domfront-en-Champagne. Dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription de la Sarthe, c'est Edwige Picouleau qui démarrait en pôle position au premier tour avec 23,78%. Julie Delpech (Ensemble !) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 53,39%.

11:02 - Domfront-en-Champagne : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune de Domfront-en-Champagne, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 48 hab par km² et un taux de chômage de 8,29%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (14,58%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 441 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,68%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (10,43%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Domfront-en-Champagne mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,71% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Domfront-en-Champagne L'analyse des précédentes consultations politiques permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Durant les dernières élections européennes, 807 personnes en capacité de voter à Domfront-en-Champagne avaient pris part au scrutin (soit 64,44%). Le taux de participation était de 55,31% en 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 52,88% au premier tour. Au deuxième tour, 52,76% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Domfront-en-Champagne ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 827 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 82,71% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 84,28% au deuxième tour, ce qui représentait 697 personnes.