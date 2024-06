Résultat des législatives à Domgermain : l'élection 2024 en direct

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Domgermain

Devant le bureau de vote de Domgermain, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 149 habitants répartis dans 507 logements, cette localité présente une densité de 93 habitants/km². L'existence de 48 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la localité, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 27,63% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 36,23% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 46,54% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 626,90 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Domgermain, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.