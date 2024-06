Résultat des législatives à Domjean : l'élection 2024 en direct

Dans la ville de Domjean, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 6,9% et une densité de population de 65 hab par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (15,51%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 361 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,15%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,86%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Domjean mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 31,95% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Retour sur la participation lors des législatives précédentes à Domjean

Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Début juin, au moment des européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 45,57% dans la commune de Domjean, à comparer avec un taux d'abstention de 44,52% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,19% au premier tour et seulement 52,05% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Domjean pour les législatives ? En comparaison, au niveau de l'Hexagone, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au second tour, plus qu'en 2017.