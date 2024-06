En direct

19:41 - La gauche aussi dans le match à Donneville pour ces élections législatives ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, devrait en séduire une portion. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Donneville, le binôme Nupes avait en effet enregistré 32,04% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,87% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,4% pour Yannick Jadot, 1,71% pour Fabien Roussel et 3,82% pour Anne Hidalgo). Lors des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 22,32% à Donneville. Reste que dans la ville, il faudra aussi assimiler les 6,47% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 7,16% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,24% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit une somme de 38% cette fois.

18:42 - Evolution fulgurante de l'extrême droite à Donneville Difficile de trouver une ligne directrice claire dans cette avalanche de scores. Mais des tendances émergent… Alors qu'au niveau de la France, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 31% des suffrages aux européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale apparaît décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 9 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Donneville aux européennes Les résultats de ce 30 juin vont peut être s'approcher davantage de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le résultat de la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Donneville, avec 29,13%, soit 171 voix. Le mouvement eurosceptique a alors doublé Raphaël Glucksmann à 22,32% et Valérie Hayer à 16,01%.

14:32 - Donneville avait voté Macron lors de la dernière présidentielle Le choix du président de la République est certainement la clé pour jauger une préférence politique locale. Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 21,87% contre 30,04% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 21,87% et 5,4% des voix. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 35,58% contre 64,42%.

12:32 - Que peuvent signifier les résultats des législatives 2022 pour Donneville ? Le résultat du Rassemblement national sera un point d'observation clé au niveau local pour cette élection du Parlement 2024. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Donneville en 2022, lors des élections du Parlement, avec 20,81% au premier tour, contre 32,04% pour Alice Assier (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Donneville étant partie intégrante de la 10ème circonscription de la Haute-Garonne. Le second tour restera sur cette partition, le parti laissant également le binôme LFI-PS-PC-EELV gagner le scrutin.

11:02 - Comprendre l'électorat de Donneville : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire de Donneville, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 29,31% de cadres supérieurs pour 1 119 habitants, cette localité possède une certaine vitalité économique. Avec 105 entreprises, Donneville offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 18,35% des résidents sont des enfants, et 4,74% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 24,18% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 50,0% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 810,12 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Donneville contribue à préparer l'avenir de la France.

09:32 - Législatives précédentes à Donneville : retour sur la participation électorale L'une des clés du scrutin législatif 2024 sera indiscutablement l'abstention à Donneville (31450). En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 12,91% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 16,01% au second tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 38,4% au premier tour et seulement 42,51% au deuxième tour. L'inflation dans le pays et ses retombées sur le moral des Français pourraient potentiellement renforcer l'engagement civique des citoyens de Donneville.