Résultat des législatives à Donzy : l'élection 2024 en direct

11:02 - Donzy : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Donzy comme dans toute la France. Dotée de 1 151 logements pour 1 558 habitants, la densité de la commune est de 25 hab par km². L'existence de 109 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la commune, 12,29% des résidents sont des enfants, et 16,36% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 41,48% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 26,92% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 519,51 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. En conclusion, Donzy incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.