Résultat des législatives à Dornes : l'élection 2024 en direct

Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un indicateur précieux au moment des élections qui se jouent. Le RN arrivait en pôle position à Dornes il y a deux ans lors des législatives. Dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription de la Nièvre, c'est Julien Guibert qui arrivait en tête au premier tour avec 31,66%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 35,33%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 35,13%.

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Dornes, les citoyens se rassemblent pour choisir leur député. Avec ses 1 480 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 74 entreprises, Dornes offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (78,32%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 30,96% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 46,04% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 429,39 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Pour résumer, à Dornes, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

L'étude des résultats des élections passées est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Début juin, au moment des élections européennes, 49,13% des personnes habilitées à participer à une élection à Dornes avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 49,03% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,8% au premier tour. Au second tour, 51,23% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Dornes ? En proportion, à l'échelle de la France, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.