Résultat des législatives à Dourgne : l'élection 2024 en direct

Bien des choses ont changé depuis ces élections. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef, a remporté les élections européennes 2024 à Dourgne. Le mouvement a attiré 29,87% des votes, face à Raphaël Glucksmann à 20,13% et Valérie Hayer à 13,42%.

14:32 - 26,25% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Dourgne

L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Dourgne avec 25,13% contre 26,25% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 16,5% et 8,25% des suffrages. Et Marine Le Pen s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 48,78% contre 51,22%.