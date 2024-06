Résultat des législatives à Draveil : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Quels peuvent être les reports pour le vote Nupes à Draveil ? Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est le Front populaire qui a émergé cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La liste PS-Place publique menée par Glucksmann avait obtenu 13,45% à Draveil pour ce tour unique des européennes. Mais ce sont 36% que peut en revanche briguer la gauche, la part de voix du chef de file Place Publique étant à gonfler avec celles de l'insoumise Manon Aubry (15,66%), de l'écologiste Marie Toussaint (6,25%) ou encore de Léon Deffontaine (2,69%). Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Draveil, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 32,47% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé comme très proche de la majorité par les sondeurs lors de ces élections législatives ?

18:42 - 9 points gagnés en 5 ans par le RN à Draveil Alors que déduire de l'ensemble de ces données ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle locale entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. En faisant une projection simple, on peut donc penser que le RN sera tout proche des 20% voire plus à Draveil ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN dans sa moyenne nationale à Draveil début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus indispensable encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques jours est révélateur. 26,92% des votes sont en effet tombés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Draveil, devant Manon Aubry à 15,66% et Valérie Hayer à 14,3%. Le mouvement eurosceptique a dominé le scrutin avec pas moins de 2628 habitants de Draveil passés par les isoloirs.

14:32 - Quel était le résultat de la dernière présidentielle à Draveil ? Avec 17,68%, c'est un résultat insuffisant qu'avait obtenu Marine Le Pen à Draveil au premier tour de l'élection du président de la République en 2022. La patronne du RN était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 27,83% et 27,07% des suffrages. Le second round de scrutin ne sera pas plus gagnant pour la candidate du RN, Emmanuel Macron s'imposant avec 64,6% contre 35,4% pour Le Pen.

12:32 - Quel verdict dans les urnes lors des législatives 2022 à Draveil ? Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Draveil il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 13,49% au premier tour, contre 32,47% pour Nadhera Beletreche (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Draveil étant partie intégrante de la 9ème circonscription de l'Essonne. Et le second tour sera à l'avenant avec cette fois Marie Guévenoux (La République en Marche) finalement en tête localement.

11:02 - Draveil : démographie et socio-économie impactent les législatives En pleine campagne électorale législative, Draveil est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 29 173 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 2 039 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (21,04%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les 3 030 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, 45,14% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 664,25 euros, accable une ville qui désire un avenir prospère. À Draveil, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est le moment de voter à Draveil pour les législatives Au cours des dernières années, les 29 413 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. A l'occasion des européennes de début juin, 47,1% des inscrits sur les listes électorales de Draveil avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 47,47% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 51,36% au premier tour et seulement 51,22% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 23,15% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 29,4% au second tour.