Résultat des législatives à Elbeuf : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Sur quel candidat vont se porter les orphelins de la Nupes à Elbeuf ? Une autre source de doute qui enveloppe ces élections législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Front populaire. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Elbeuf, le binôme Nupes avait en effet accumulé 18,32% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Place-Publique emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment terminé à 15,55% à Elbeuf pour les élections continentales. Reste que dans la ville, il faudra aussi tenir compte des 16,17% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,69% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,55% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit une somme de 35% cette fois.

18:42 - 8 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Elbeuf Difficile de tirer des conclusions de cette combinaison de scores. Mais quelques lignes directrices émergent… Alors que sur la France entière, les scores du RN ont atteint plus de 31% des suffrages aux élections européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'en 2019, la progression locale semble plus forte encore. Le parti a en effet déjà glané 8 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN arrive à près de 30% à Elbeuf ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Elbeuf début juin ? Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'anticiper le scrutin des législatives. C'est en effet la liste Rassemblement national présentée par Jordan Bardella qui s'est arrogée les élections européennes il y a trois semaines à Elbeuf, avec 36,95% des voix exprimées (1321 voix) devant celle de Manon Aubry avec 16,17%, et Raphaël Glucksmann avec 15,55%.

14:32 - 30,14% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la dernière présidentielle à Elbeuf Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Elbeuf avec 27,04% contre 30,14% pour Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 22,32% et 5,18% des suffrages. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 46,13% contre 53,87%.

12:32 - À Elbeuf, les résultats des dernières législatives toujours aussi pertinents aujourd'hui ? Aux législatives en 2022 à Elbeuf, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 21,84% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 41,93% pour Djoudé Merabet (Divers gauche) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant cette fois la victoire au binôme Nupes avec 55,42%. C'est donc Alma Dufour (Nupes) qui l'emportait.

11:02 - Les enjeux locaux d'Elbeuf : tour d'horizon démographique Quelle influence la population d'Elbeuf exerce-t-elle sur les résultats des législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 26,73% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en matière de directives sur l'emploi. Avec 44,31% de population active et une densité de population de 1011 habitants/km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus important. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2005,66 euros par mois, sont souvent symptomatiques d'une pression financière sur les foyers. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 10,64% et d'une population immigrée de 13,04% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Elbeuf mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,72% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Taux de participation aux élections : le cas d'Elbeuf L'un des facteurs clés du scrutin législatif 2024 sera sans aucun doute le taux de participation à Elbeuf (76500). Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 58,7% au premier tour et seulement 62,21% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Elbeuf cette année ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle représentait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 35,37% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 36,93% au second tour.