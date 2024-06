En direct

19:48 - Quels sont les scénarios de reports du vote Nupes à Ennevelin ? L'autre incertitude de ces élections législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la création du Front populaire. La manne s'avère importante. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Ennevelin, le binôme Nupes avait en effet obtenu 16,65% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Aux élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 13,66% à Ennevelin. Mais la gauche vise bien mieux ce dimanche soir, puisque l'union renouvelée s'élève virtuellement à 23% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national a lourdement progressé à Ennevelin Que tirer des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été arrachés par le RN dans la localité entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 24% voire plus à Ennevelin ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Ennevelin dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella le 9 juin Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. 28,35% des voix se sont en effet tournées vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Ennevelin, face à Valérie Hayer à 21,95% et Raphaël Glucksmann à 13,66%. Le RN a séduit ainsi pas moins de 328 électeurs d'Ennevelin.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Ennevelin au premier tour de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans les résultats de l'élection présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Ennevelin lors du premier tour de la présidentielle avec 35,96%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 21,72%. Ennevelin n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 15,3% et 6,56% des voix. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 33,04% contre 66,96%.

12:32 - Un premier tour positif pour le parti présidentiel il y a deux ans Au niveau local, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors de ces législatives sera très instructif. Les législatives 2022 à Ennevelin ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 16,29% dans la commune, partie intégrante de la 6ème circonscription du Nord, alors que les candidats Ensemble ! Cumuleront 38,33% des voix. Ennevelin se tournera d'ailleurs encore vers Charlotte Parmentier-Lecocq au second tour, finalement à la première place localement avec 70,47%.

11:02 - Les données démographiques d'Ennevelin révèlent les tendances électorales Comment les électeurs d'Ennevelin peuvent-ils affecter les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 218 hab par km² et 48,86% de population active, ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 4,93% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de politiques sur l'emploi. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 40,67%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre de familles monoparentales (8,57%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,75%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (41,76%), témoigne d'une population instruite à Ennevelin, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et d'entrepreneuriat.

09:32 - Les législatives sont lancées à Ennevelin : scrutin en cours Le niveau d'abstention sera indéniablement l'un des facteurs décisifs du scrutin législatif 2024 à Ennevelin. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 58,86% au premier tour et seulement 53,6% au deuxième tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 83,87% des électeurs dans la ville avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 81,23% au premier tour, c'est-à-dire 1 536 personnes. La perte de pouvoir d'achat pourrait renforcer l'engagement civique des électeurs d'Ennevelin.